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Из одежды — одни веревочки: семейный врач из Запорожья поразил украинцев шок-контентом (видео)

Из одежды — одни веревочки: семейный врач из Запорожья поразил украинцев шок-контентом (видео)

Женщина станцевала на пилоне на "Україна має талант".

Врач из Запорожья шокировала зрителей и судей популярного талант-шоу "Україна має талант". Женщина предстала перед присутствующими в откровенной одежде и станцевала смелый танец на пилоне.

Видео танца жительницы Запорожья выложили в Сети.

Как рассказывается в выступлении, 30-летняя Светлана Юрчак из Запорожья работает врачом-терапевтом в одном из лечебных заведений города. Несколько лет назад она увлеклась пол денсом. Поэтому решила показать, как она сама говорит, "себя настоящую" на "Україна має талант".

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Свое выступление женщина охарактеризовала "экзотик пол-дэнс".

Светлана Юрчак имеет награды в соревнованиях по танцам на пилоне в Украине. Преподает онлайн учащимся из Америки, Канады и Европы.

Женщина вышла на сцену в черном балахоне, но когда разделась, смутила зрителей и судей — ее одежда состояла из нескольких веревок с кусочками ткани на определенных местах. Во время монтажа выступления жительницы Запорожья монтажерам пришлось прикрывать их звездочками.

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Судья, танцор Евгений Кот сказал "нет" Светлане, назвав ее выступление "слишком много эпатажа". Остальные судьи: Руслана, Ксения Мишина и Сергей Притула "увидели в выступлении искусство" и сказали "да", и Светлана Юрчак прошла в следующий тур.

Напомним, Сергей Бабкин шокировал видео, как стоит на гвоздях. Музыкант давно занимается разными духовными практиками.

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