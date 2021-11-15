Из одежды — одни веревочки: семейный врач из Запорожья поразил украинцев шок-контентом (видео)

Женщина станцевала на пилоне на "Україна має талант".

Врач из Запорожья шокировала зрителей и судей популярного талант-шоу "Україна має талант". Женщина предстала перед присутствующими в откровенной одежде и станцевала смелый танец на пилоне.

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Видео танца жительницы Запорожья выложили в Сети.

Как рассказывается в выступлении, 30-летняя Светлана Юрчак из Запорожья работает врачом-терапевтом в одном из лечебных заведений города. Несколько лет назад она увлеклась пол денсом. Поэтому решила показать, как она сама говорит, "себя настоящую" на "Україна має талант".

Свое выступление женщина охарактеризовала "экзотик пол-дэнс".

Светлана Юрчак имеет награды в соревнованиях по танцам на пилоне в Украине. Преподает онлайн учащимся из Америки, Канады и Европы.

Женщина вышла на сцену в черном балахоне, но когда разделась, смутила зрителей и судей — ее одежда состояла из нескольких веревок с кусочками ткани на определенных местах. Во время монтажа выступления жительницы Запорожья монтажерам пришлось прикрывать их звездочками.

Судья, танцор Евгений Кот сказал "нет" Светлане, назвав ее выступление "слишком много эпатажа". Остальные судьи: Руслана, Ксения Мишина и Сергей Притула "увидели в выступлении искусство" и сказали "да", и Светлана Юрчак прошла в следующий тур.

Напомним, Сергей Бабкин шокировал видео, как стоит на гвоздях. Музыкант давно занимается разными духовными практиками.

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