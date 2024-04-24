Из одного из сел Харьковщины принудительно вывезли местных: что будет с эвакуированными дальше

Девять семей, в которых воспитываются 15 детей, вывезли из села в Харьковской области в рамках принудительной эвакуации.

В селе Ивашки Золочевской общины в Харьковской области завершена принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, девять семей, в которых воспитывается 15 несовершеннолетних, по предварительной договоренности разместят в пределах Харьковской области. Также эвакуированным окажут материальную поддержку.

Эвакуация в Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

"Благодарю волонтеров Координационного гуманитарного центра, работников органов местного самоуправления, сотрудников полиции, представителей Общества Красного Креста Украины и всех, кто присоединяется к эвакуационным мероприятиям", — добавил Синегубов.

Эвакуация из других населенных пунктов продолжается. В настоящее время обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в 47 прифронтовых населенных пунктах Харьковщины. На этих территориях находятся 182 ребенка.

Напомним, российские пропагандисты активно распространяют сообщения о создании группировки войск "Север", задачей которой является якобы оккупация Харькова и Сум.

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