Из огня выносили соседи: в Славянске во время пожара погиб 3-летний ребенок и пострадала его мать

Из огня выносили соседи: в Славянске во время пожара погиб 3-летний ребенок и пострадала его мать

Мальчика пытались реанимировать, но безрезультатно.

В Славянске Донецкой области при пожаре погиб 3-летний мальчик. Реанимационные мероприятия, проводимые спасателями и медиками, не дали результата.

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Об этом сообщаютв пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Вчера, 1 декабря, в частном доме в Славянске произошел пожар.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения соседи вынесли на свежий воздух 3-летнего мальчика Спасатели приступили к реанимационным мероприятиям ребенку, а затем их сменили медики, но спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался.

Мать ребенка с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и госпитализировали в терапевтическое отделение местной больницы.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что в селе Мостовое Вознесенского района погибла женщина во время пожара в собственном доме.

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