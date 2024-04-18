Из оккупации удалось вызволить двух украинских подростков: детали

В общей сложности с начала этого года удалось спасти из российской оккупации 61 ребенка.

Из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенного родительской опеки.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Сейчас подростки находятся в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Этому выезду, как и многим другим, предшествовала кропотливая работа благотворительной организации Save Ukraine, областных органов опеки и попечительства и служб по делам детей", — говорит глава ОВА.



По его словам, с начала этого года удалось спасти из российской оккупации 61 ребенка и 4 человека из числа детей-сирот.

Ранее сообщалось, что на россияне схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи, потому что мальчик якобы что-то фотографировал запрещенное.

Напомним, украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов рассказали шокирующие подробности о российском плену.

Также стало известно, сколько приемных детей оказалось на оккупированных территориях или депортировано в РФ. По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.

Читайте также: