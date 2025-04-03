Из оккупации вернули 11-летнего мальчика, мать которого убили россияне на его глазах

Ребенок. Иллюстративное фото

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Из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную территорию вернули 11-летнего парня, мать которого убили россияне прямо у него на глазах.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Других деталей этой трагедии гибели женщины глава ОВА не уточнил.

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После гибели матери опеку над ребенком взяла родственница. Парень жил в постоянном страхе — оккупанты могли депортировать его в Россию в любой момент, как тысячи других украинских детей с захваченных территорий.

Подростка удалось вывезти из оккупации благодаря инициативе Bring Kids Back UA. В настоящее время он находится в безопасности.

«Рядом врачи, психологи и люди, которые делают все, чтобы помочь ему прийти в себя. Также ребенку ищут любящую семью», – рассказал глава ОВА.

Прокудин напомнил, что это уже двадцать девятый ребенок, который в этом году был возвращен с временно оккупированной Херсонщины.

Напомним, украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией рассказали шокирующие подробности о российском плену.

По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.