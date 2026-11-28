Эвакуация с временно оккупированных территорий — иллюстративное фото

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Еще 23 украинца вернулись с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Среди них люди старшего возраста, люди с тяжелыми заболеваниями и ограниченной мобильностью.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Возвращение из оккупации: что мешает украинцам выехать на подконтрольную Украине территорию

По словам омбудсмана, многие остаются на временно оккупированных территориях не потому, что не хотят возвращаться. Их сдерживают страх не справиться после выезда, отсутствия жилья и средств, а также физическая невозможность самостоятельно преодолеть сложный маршрут.

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«Люди часто остаются в оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных просто не справятся по возвращении», — отметил Дмитрий Лубинец.

Как отметил омбудсман, организация возвращения не ограничивается поиском маршрута. По прибытии людям также требуются жилье, лечение, реабилитация, восстановление документов, социальное сопровождение и помощь в восстановлении связи с родными.

Как украинцев эвакуировали из оккупации: истории из Луганщины и Херсонщины

Среди эвакуированных — супруги старшего возраста из Луганщины, об истории которого рассказал Дмитрий Лубинец. Во время оккупации они помогали украинским военным, передавая им продукты. После доноса в их дом пришли с обыском, изъяли телефоны, а саму семью взяли под постоянный контроль оккупационных структур.

Состояние здоровья супругов все ухудшалось. Из-за диабета мужчине ампутировали ногу, а его жена перенесла инсульт. Несмотря на собственные проблемы со здоровьем, женщина продолжала самостоятельно вести хозяйство и ухаживать за мужчиной. Их дочь находилась за границей, а на подконтрольной Украине территории супругов никто не ждал.

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«Ехать было некуда. Но и оставаться становилось все опаснее», — рассказали в Офисе омбудсмана. Во время организации возвращения пришлось позаботиться не только о выезде супругов, но и об их дальнейшем проживании и необходимой поддержке.

Еще одна семья, которой удалось вернуться, жила в селе Раденск Херсонской области. Люди долго не решались выезжать, ведь на подконтрольной Украине территории не имели родных, к которым могли бы обратиться за помощью. К тому же у всех были серьезные проблемы со здоровьем: женщина болела онкологическим заболеванием, у мужчины была тяжелая болезнь сердца, а их родственник перенес ампутацию.

Окончательным толчком к выезду стало попадание русского дрона в здание. Дом был разрушен, а люди получили контузии. После возвращения семью доставили в медицинское учреждение для обследования и лечения.

Также Лубинец рассказал о женщине из другой оккупированной деревни, которая самостоятельно ухаживала за мужем с деменцией и лежачей родственницей старшего возраста. Они жили в сложнейших условиях: в доме не было стабильного электроснабжения, воды, отопления и необходимых лекарств. Постоянные обстрелы и изнурительный быт привели к тому, что у женщины начались панические атаки.

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Даже чтобы позвонить сыну, уже находившемуся на подконтрольной Украине территории, ей приходилось идти на другой конец села. Там жила знакомая, которая имела генератор и могла зарядить телефон.

Когда появилась возможность уехать, женщина попросила эвакуировать также одинокую соседку. В результате удалось вывезти обеих женщин, а семья смогла снова воссоединиться.

Кто помогал возвращать украинцев с временно оккупированных территорий

Дмитрий Лубинец поблагодарил международную компанию с украинскими корнями МХП и ее основателя Юрия Косюка за поддержку в организации возвращения украинцев, оперативность и готовность помогать с конкретными потребностями людей.

Также он выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста и благотворительному фонду «Каритас Украины», который снабжал людей продуктовыми наборами и сопровождал их.

«Благодарю и представителей государственных органов, гуманитарных организаций, медиков, социальных работников и всех специалистов, которые были вовлечены в этот процесс», — добавил Лубинец.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть девять детей и взрослую воспитанницу дома-интерната, вывезенных с временно оккупированных территорий и России. Некоторые семьи ждали воссоединения более четырех лет. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

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