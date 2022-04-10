Из оккупированного Мелитополя оккупанты вывозят сельхозтехнику в направлении аннексированного Крыма

У селян украли также селитру.

Российские войска не перестают заниматься мародерством на всей временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

В частности, во временно оккупированном россиянами Мелитополе враги вывозят всю рабочую сельхозтехнику. Ее везут в направлении временно аннексированного Россией Крыма. Кроме того, захватчики страны-агрессора украли у селян четыре фуры с селитрой.

В ОГА также сообщили, что армия Российской Федерации разыскивает и крадет мужчин Васильевского района. Их обвиняют в надуманных обвинениях в убийствах и терроризме.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили 66-летнего пенсионера. Мелитополец – бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Захватчики пришли в дом мужчины и похитили. Сейчас его местонахождение неизвестно.

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