Из оккупированной Луганщины эвакуировали военных ВСУ и НГУ: детали спецоперации

Разведчики Военно-морских сил Украины в ходе специальной операции эвакуировали из оккупированной части Луганской области двух украинских защитников — ветерана армии и действующего военнослужащего Нацгвардии, вернув их на безопасную территорию Украины.

Об этом сообщили у военного омбудсмена на странице в Facebook

В Офис военного омбудсмена обратилась военнослужащая Вооруженных сил Украины с просьбой помочь ее 29-летнему сыну, который застрял на оккупированной Луганщине. Мужчина, ветеран ВСУ, находился под наблюдением российских военных и боевиков «ЛНР», что делало невозможным его выезд на подконтрольную Украине территорию.

«Он не имел возможности выехать, потому что был под контролем спецслужб. Его задерживали на блокпостах, допрашивали постоянно, контролировали и не давали возможности ему выехать к семье. Параллельно с этим, мы узнали другую историю о том, что один из наших военнослужащих находится фактически в рабстве у коллаборанта. Поскольку эти населенные пункты, где находились эти два человека, находятся относительно недалеко друг от друга, подразделение „Ангелы“ решили объединить эту историю», — рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Вторым освобожденным стал 34-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины, который более трех лет считался пропавшим без вести. Как выяснилось, все это время мужчина находился в плену и фактически в рабстве. Освобождение обоих украинцев стало возможным благодаря бойцам спецподразделения разведки ВМС «Ангелы». Представитель отряда Артем Дыбленко отметил, что решающую роль в спасении сыграли точные инструкции и рекомендации, которых придерживались во время операции.

Сообщается, что была проведена оперативная эвакуация этих людей, поскольку они находились под прямой угрозой и нуждались в немедленном выводе.

