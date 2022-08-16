Из оккупированных Донбасса, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей выехали все высшие учебные заведения

Из оккупации выехали все высшие учебные заведения, потому что не хотели работать с захватчиками.

Все высшие учебные заведения из оккупированных Донбасса, Луганской области, Херсонской и Запорожской областей выехали переместились на подконтрольные украинской территории и уже начали обучение. Министерство образования рекомендовало начать обучение для старших курсов с середины августа.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Начать учебу на новом месте, преподаватели луганского вуза говорят, не сложно. Потому что для них это не впервые. Сложнее всего было сорваться в 2014, когда выезжали из оккупированного Луганска. Тогда уехали не далеко. Возобновили обучение в Старобельске. Открыли свои подразделения в Рубежном. Там "Вообще, первого марта планировали новоселье — в новый реставрированный корпус. Вот каким он был. А таким стал после прихода "русского мира"", — передает корреспондент ТСН.

Из оккупации выехали все высшие учебные заведения, потому что не хотели работать с захватчиками, говорят в МОН.

"Все заведения высшего образования донецкой области луганской, херсонской области, запорожской области, кроме города запорожья — все заведения высшего образования перемещены", — добавляют в министерстве.

Вузы из оккупированных районов Запорожской области главным образом переместились в Запорожье.

Из Донбасса — в Днепр, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск.

С Луганщины – в Хмельницкий и Полтаву.

Луганский университет на Полтавщине обучение планирует проводить очно – для тех, кто на свободной территории. И дистанционно для тех, кто застрял в оккупации. Такие есть. Но студенты выходят на связь и продолжают обучаться по украинской программе.

Преподаватели признались, что очень хотят домой, в Луганск. И когда там снова развеется сине-желтое знамя, то устроить целый концерт в главном корпусе, как когда-то.

Как сообщалось, в МОН активно работают по возвращению учащихся в школы, однако безопасность детей и учителей остается приоритетом. С 1 сентября учиться оффлайн могут разрешить учащимся тех регионов, где нет боевых действий. Кроме того, рассматривается возможность разделения учебного процесса. То есть некоторые уроки будут проводиться только в учебных классах, другие – онлайн.

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