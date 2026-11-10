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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из оккупированных Олешков готовят новую эвакуацию: Лубинец раскрыл подробности

После первой успешной гуманитарной миссии количество желающих уехать из оккупированных Олешков растет. Украина уже разрабатывает возможность дополнительного безопасного выезда.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

В Украине готовят дополнительный безопасный выезд для жителей временно оккупированной Олешковской общины, изъявивших желание выехать на подконтрольную правительству территорию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Из оккупированных Олешков готовят новую эвакуацию: кто сможет уехать

По словам омбудсмана, после успешной первой миссии все больше людей просят об эвакуации. Сейчас специалисты собирают данные о каждом желающем уехать: выясняют местонахождение, состояние здоровья, состав семьи, наличие документов и потребность в спецтранспорте.

Приоритет предоставляют пожилым людям, маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

«Сейчас мы работаем над возможностью организации дополнительного безопасного выезда жителей Олешков и других населенных пунктов Олешковской общины. Для этого необходимо согласовать соответствующие гуманитарные и условия безопасности. Как только будет наработан безопасный механизм, люди, которых это касается, получат необходимую информацию», — отметил Дмитрий Лубинец.

В Офисе омбудсмана отмечают, что все предварительные заявки сохранены и находятся в работе. Если у людей изменились происшествия либо контактные данные, их призывают обновить информацию.

Для обращений по выезду из Олешков и Олешковской общины действуют номера в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram: +38 067 717 51 70; +38 073 719 81 34.

«Наша работа не завершилась вместе с первой гуманитарной миссией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, желающие уехать, имели такую возможность безопасно и добровольно. В то же время, обращаю внимание, что следующая инициатива планируется только для Олешков и окрестных населенных пунктов», — подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Олешки — последние новости

Напомним, украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную миссию по спасению гражданских из оккупированных Олешков благодаря международной координации и совместной работе госструктур.

После гуманитарной миссии в Олешках, Украина планирует помочь жителям других оккупированных населенных пунктов. Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, где могут пройти следующие миссии и что для этого уже делают.

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