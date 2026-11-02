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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из оккупированных Олешков эвакуировали не всех желающих: что помешало людям выехать

В оккупированных Олешках до сих пор остаются гражданские, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Из Олешков эвакуировали не всех желающих

Из Олешков эвакуировали не всех желающих / © Associated Press

Во временно оккупированной Херсонской области, в частности, в Олешках до сих пор остаются гражданские, которые хотят эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Об этом рассказала осведомленная собеседница, имя которой не разглашается.

Об этом сообщает hromadske.

В Олешках остаются лежачие украинцы, которые хотят эвакуироваться

Гуманитарная ситуация в регионе остается очень сложной. Во время последних попыток вывоза гражданских забрать удалось не всех: часть маломобильных и лежачих людей так и осталась дома, кто-то побоялся потенциальных фильтрационных мер со стороны российских оккупантов, а жители близлежащих сел просто не успели пробиться к пунктам сбора из-за плотно заминированных дорог.

Своей историей поделилась жительница села Подлесное, расположенного в четырех километрах от Олешков, Наталья Григорьевна:

«Мы радио слушали, знали, что будет (эвакуация людей — ред.). Олешки разминировали, а мы по минам проходили. Специально шли, чтобы выехать. Нас осталось в селе шесть человек. В селе всего два дома уцелели, все сгорело. Мы давно хотели (выехать — ред.), но у нас денег не было, не за что», — делится женщина.

До сих пор в ловушке находится также местный зооволонтер Алла Лихман-Малыш, которая занимается бездомными животными. Накануне стало известно о ее ранении на опасном отрезке пути между Олешками и Раденском.

Этот участок местные окрестили «трассой смерти», ведь за продуктами приходится идти под постоянной угрозой вражеских дронов и минных полей.

Сейчас раненая женщина находится под наблюдением врачей. Как удалось выяснить изданию hromadske, от эвакуации она отказалась сознательно, поскольку ей поставили условие: покинуть подопечных — 30 кошек и 40 собак. Женщина не хотела оставлять животных на произвол судьбы.

Олешки: последние новости

Напомним, украинская делегация вместе с журналистами и американскими коллегами отправилась во временно оккупированные Олешки Херсонской области для освещения эвакуации украинцев.

По словам оператора ТСН Ильи Шинкаренко, присутствие украинских представителей было необходимым условием, чтобы убедить российскую сторону в безопасности гуманитарной операции и предотвратить удары по конвою.

Для участников делегации поездка была связана с высоким риском, поскольку у них не было никаких реальных гарантий безопасного возвращения, кроме устных обещаний россиян. Несмотря на это, журналистам удалось зафиксировать процесс эвакуации людей и животных, а также увидеть оставшиеся вне телевизионного эфира детали переезда в Крым.

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