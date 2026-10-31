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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из оккупированных Олешков в Украину возвращаются сотни людей: что для них готовят на границе

В Украине готовятся принять жителей Олешки Херсонской области, которые возвращаются с временно оккупированной территории через Беларусь.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Маршрут эвакуации жителей Олешек будет проходить через Россию и Беларусь в Украину

Маршрут эвакуации жителей Олешек будет проходить через Россию и Беларусь в Украину / © Getty Images

На границе готовятся встречать эвакуированных жителей Олешек. Там развернули палатки и медпункты.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Для людей подготовили горячую еду, чай, фрукты и помощь для детей и домашних животных. Также дежурит бригада медиков, которые при необходимости проведут осмотр и окажут помощь.

В Гомеле в субботу, 31 октября, приземлился последний самолет с жителями Олешков Херсонской области, которые захотели эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Это уже четвертый самолет с прибывшим в Беларусь эвакуированными украинцами.

Эвакуация из Олешек — что известно

Напомним, 30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем стартовала эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Режим прекращения огня в районе Олешков начался в три ночи по киевскому времени во вторник, 27 октября, и будет действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября. За это время должны доставить гуманитарную помощь, а также эвакуировать желающих, ведь в городе острый дефицит продуктов и медикаментов.

Договоренность о «режиме тишины» между Украиной и РФ была достигнута 23 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По ее словам, вывоз людей из Олешков будет происходить как на подконтрольную Украине территорию, так и на контролируемые Россией территории — по их желанию.

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