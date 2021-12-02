Из ОРДЛО массово выезжают люди, живущие рядом с линией разграничения: названа причина

Граждане боятся возобновления боевых действий.
Из ОРДЛО массово выезжают местные жители. Связано это с тем, что люди боятся возобновления боевых действий.
Об этом сообщили в Восточной правозащитной группе.
Так, с местными правозащитная группа проводила интервью, которое показало, что граждане боятся возобновления боевых действий. Поэтому они уезжают из ОРДЛО в Россию. Многие из них – трудовые мигранты.
ОРДЛО покидают преимущественно жители районов, которые находятся близко к линии разграничения.
"Причины выезда также обусловлены продолжением не выплаты заработной платы на территории ОРДЛО. К тому же активно работает программа РФ "Соотечественники", направленная на заселение отдаленных районов РФ", — отметили в Восточной правозащитной группе.
Напомним, что на Донбассе около полуночи вражеский снайпер убил нашего бойца. Случилось это на Мариупольском направлении.
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