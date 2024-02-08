Из плена освободили еще 100 защитников: кого удалось вернуть – детали и фото

Старшему освобожденному из плена исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

Сегодня, 8 февраля, Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя", — отметил он.

Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал подробнее, какие защитники возвращаются домой. Это уже 51-й обмен пленными.

Среди спасенных военнослужащих в этот раз:

49 нацгвардейцев,

25 пограничников,

26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

Все освобожденные – рядовой и сержантский состав. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали" ), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

"Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа", — отметили в Координационном штабе.

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Всего с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц.

Отмечается, что обмен прошел благодаря посредничеству и содействию Объединенных Арабских Эмиратов.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратил внимание международного сообщества на то, какими отправляются в Россию их военнопленные (здоровые, сытые, не измученные), которые содержались в Украине. А также, какими слабыми возвращаются из российского плена украинские защитники.