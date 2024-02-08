Из плена освободили еще 100 защитников: кого удалось вернуть – детали и фото

Старшему освобожденному из плена исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.
Сегодня, 8 февраля, Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя", — отметил он.
Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал подробнее, какие защитники возвращаются домой. Это уже 51-й обмен пленными.
Среди спасенных военнослужащих в этот раз:
- 49 нацгвардейцев,
- 25 пограничников,
- 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.
Все освобожденные – рядовой и сержантский состав. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали" ), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.
По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.
"Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа", — отметили в Координационном штабе.
Всего с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц.
Отмечается, что обмен прошел благодаря посредничеству и содействию Объединенных Арабских Эмиратов.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратил внимание международного сообщества на то, какими отправляются в Россию их военнопленные (здоровые, сытые, не измученные), которые содержались в Украине. А также, какими слабыми возвращаются из российского плена украинские защитники.
Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76. В РФ заявили, что на его борту находились украинские военнопленные.
В ГУР подтвердили, что действительно тогда должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что не располагают информацией о том, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.