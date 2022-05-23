Из плена освободили настоящего автора фразы о "русском корабле": ГПСУ объяснила, почему скрывала его имя

Из плена освободили настоящего автора фразы о "русском корабле": ГПСУ объяснила, почему скрывала его имя

В ГПСУ объяснили, почему не называли имя настоящего автора фразы о российском корабле.

Пограничника с острова Змеиный, настоящего автора легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й", вызволили из вражеского плена.

Об этом информирует Госпогранслужба.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, а сейчас — на свободе", — сообщил начальник пограничного залога "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

Гоцкий подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. Одному из военнослужащих прервалось терпение и он указал направление русскому кораблю. Имя героя пока не раскрывают.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "УП" объяснил, почему Госпогранслужба не раскрывала личность автора этой фразы.

"Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его лица могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности", — отметил он.

По словам Демченко, "в силу определенных обстоятельств" имя героя еще некоторое время останется в секрете.

Демченко объяснил, что ГПСУ и ВСУ эту тему публично не поддерживали, чтобы это не угрожало бойцам во время пребывания в плену.

А медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова, которому СМИ ошибочно приписали авторство фразы, была в определенной степени информационным прикрытием, гарантировавшим безопасность его побратимов в плену.

Спикер ГПСУ уточнил, что морские пехотинцы не имели канала общения с морскими судами, только пограничники.

"В очередной момент угрозы российским кораблем, между атаками российских сил на остров, пограничник понимая, что ситуация сложная, напряженная, и слушать неоднократные угрозы агрессора ему надоело, находясь у радиостанции, открыто высказался врагу всем известной фразой. Это было практически перед захватом острова россиянами.

Парень даже не сознавал, что он сделал для Украины. Почти сразу же эта фраза, демонстрируя отвагу защитников острова, попала в публичную плоскость. А через несколько часов она вирусно начала распространяться. Теперь она олицетворяет несгибаемость Украины и ее защитников", — говорит Андрей Демченко.

Аудиофайл был распространен также Госпогранслужбой, а записан пограничниками в другом пограничном подразделении на материковой части Украины.

Напомним, что авторство легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й" ранее приписывали морскому пехотинцу из Черкасщины Роману Грибову.