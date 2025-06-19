Из плена освобождены защитники Мариуполя: Буданов анонсирует новый обмен

Начальник Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

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Большинство освобожденных из плена украинских военных, которые вернулись домой во время обмена 19 июня, — защитники Мариуполя. Сейчас готовится новый этап обмена пленными.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кирилл Буданов.

«Из российского плена вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Большинство из них — защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Приветствую на родной земле!» — говорится в заявлении Буданова в Сети.

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Он добавил, что впереди освобожденных украинцев ждет физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена.

«Готовим следующий этап обмена», – анонсировал начальник ГУР.

Напомним, Украина и Россия 19 июня провели очередной обмен пленными. На Родину вернулись тяжелобольные украинские бойцы из Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы.

В Сети появились фото и видео с освобожденными из плена защитниками. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди освобожденных — военнослужащие сержантского и рядового состава. Большинство из них попали во вражеский плен еще в 2022 году.

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К слову, один из освобожденных бойцов сегодня празднует свой 45-й день рождения.