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Из плена освобождены защитники Мариуполя: Буданов анонсирует новый обмен
Домой возвращаются тяжелораненые и тяжелобольные воины, которые провели в неволе более трех лет.
Большинство освобожденных из плена украинских военных, которые вернулись домой во время обмена 19 июня, — защитники Мариуполя. Сейчас готовится новый этап обмена пленными.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кирилл Буданов.
«Из российского плена вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Большинство из них — защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Приветствую на родной земле!» — говорится в заявлении Буданова в Сети.
Он добавил, что впереди освобожденных украинцев ждет физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена.
«Готовим следующий этап обмена», – анонсировал начальник ГУР.
Напомним, Украина и Россия 19 июня провели очередной обмен пленными. На Родину вернулись тяжелобольные украинские бойцы из Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы.
В Сети появились фото и видео с освобожденными из плена защитниками. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди освобожденных — военнослужащие сержантского и рядового состава. Большинство из них попали во вражеский плен еще в 2022 году.
К слову, один из освобожденных бойцов сегодня празднует свой 45-й день рождения.