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- Украина
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Из плена вернулись бойцы, которых считали пропавшими без вести — ГУР
Продолжается подготовка к следующим обменам «в сложных условиях информационных провокаций со стороны агрессора».
Во время очередного этапа большого обмена пленными в четверг, 12 июня, в Украину вернулось несколько человек, которых считали без вести пропавшими.
Об этом сообщил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
Он напомнил, что во время сегодняшнего обмена из российского плена вернулись тяжелобольные и тяжелораненые.
«Важно, что также удалось освободить определенное количество людей, которые считались без вести пропавшими. Это означает, что будет получена очень важная информация относительно других наших пленных, и в том числе без вести пропавших», — подчеркнул Юсов.
Представитель ГУР добавил, что продолжается подготовка к следующим обменам «в сложных условиях информационных провокаций со стороны агрессора, которые сопровождают все этапы этого обмена с момента Стамбульских договоренностей».
Андрей Юсов назвал «очередной провокацией» заявление российской стороны о готовности ежедневно проводить обмены, но якобы у Украины нет такого желания.
«Украина пошагово выполняет договоренности, которые достигнуты в Стамбуле. Именно Украина настаивала на том, чтобы следующие этапы были быстрее, а именно российская сторона предлагала оттягивать этот процесс», — напомнил он.
Как сообщалось ранее, освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У некоторых диагностированы гепатит и туберкулез, которыми они заболели в плену.
Освобожденных из плена доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, лечения и медицинской реабилитации.
Напомним, 10 июня состоялся еще один этап большого обмена пленными между Украиной и РФ.