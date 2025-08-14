- Дата публикации
Из плена вернулся командир легендарного украинского корабля
Александр Бойчук командовал минным тральщиком «Геническиск», который был уничтожен вражеским ракетным ударом летом 2022 года.
Сегодня, 14 августа, из российского плена вернулись 84 украинца, среди которых легендарный командир единственного украинского минного тральщика «Геническиск» Александр Бойчук. Долгое время о его судьбе ничего не было известно.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
«Александр Бойчук командовал уничтоженным тральщиком "Геническ". Во время захвата Крыма Бойчук, старший мичман тральщика "Геническ", привел корабль в боевую готовность. 18 марта они пошли на прорыв из Донузлава, но россияне перекрыли путь. Затем попробовали еще раз, но их взяли штурмом русские спецназовцы. 8 из 11 моряков Бойчука не изменили присяге», — рассказал Цаплиенко.
Вскоре российские оккупанты передали «Геническ» украинской стороне, а Бойчук снова стал его командиром. Но в июне 2022-го корабль был утоплен ракетным ударом.
О возвращении из плена командира «Геническая» сообщил и его друг, журналист и военный Богдан Кутепов. Он напомнил, что Бойчук принимал участие в обороне Мариуполя и пропал без вести в 2022 году.
Первый год его вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала. Наконец-то сегодня освободили из террористического плена! Его жена и сыновья тоже военные… Это невероятная радость! Верьте, все отчаявшиеся! Чудеса бывают!», — написал Кутепов в социальной сети Facebook.
