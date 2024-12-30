Из плена вернулся военный, 12-летнего брата и бабушку которого убила ракета в Кривом Роге (фото)

В результате сегодняшнего обмена домой вернулся нацгвардеец Никита Шаульский из Кривого Рога.
Сегодня, 30 декабря, из российского плена вернулся защитник Мариуполя, нацгвардеец Никита Шаульский, 12-летний брат и бабушка которого погибли в результате одного из ударов РФ по Кривому Рогу.
Об этом передает местное издание "Рудана".
Военнослужащий 21-й отдельной бригады Нацгвардии Никита Шаульский в составе ротно-тактической группы с первых дней полномасштабного вторжения оборонял город Мариуполь.
К сожалению, защитника не дождались его 12-летний брат Максим и бабушка Валентина, погибшие в результате российской атаки на Кривой Рог 21 сентября.
12-летний Максим очень ждал возвращения Никиты из плена, постоянно участвовал в акциях ОО "Стальная гвардия", держа в руках портрет брата.
По информации МВД, родители Никиты Шаульского также находятся на службе в составе Вооруженных сил Украины. В момент удара РФ отец Никиты Шаульского, Андрей Андреевич, находился на Херсонском направлении.
Напомним, что сегодня, 30 декабря, в результате очередного обмена из российского плена удалось освободить 187 военных и двух гражданских.
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