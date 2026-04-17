Из-под границы России эвакуировали волка с посттравматическим синдромом

Волк Байк, спасенный зоозащитниками / © скриншот с видео

Защитники животных эвакуировали из Сумской области волка Байка, который жил в тесном вольере под самой границей с Россией. Кроме воспаления кожи, ушей и многочисленных проблем с внутренними органами, он имеет еще и тяжелый посттравматический синдром.

Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Зоозащитники отметили, что бедный волк ежедневно вынужден был переживать постоянные взрывы вокруг, страх и безысходность, ведь ни убежать, ни спрятаться он просто не имел возможности.

По их словам, проблемы с физическим здоровьем животного еще можно как-то решить, но проблемы с психическим здоровьем часто требуют лет восстановления.

«Обострение мы заметили несколько дней назад, после того, как над нашим Центром пролетал самолет. Байк так испугался гула самолета, что забился в угол вольера и трясся там до вечера, ни на что не обращая внимания. Вот такие последствия войны и человеческой жестокости», — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что лечение Байка будет очень сложным и длительным и потребует отсутствия раздражителей и стрессовых факторов, чего, к сожалению, защитники животных обеспечить не могут, пока идет война.

Напомним, ученые выяснили, что война в Украине запустила обратную эволюцию собак. За короткий, по историческим меркам, период бывшие домашние животные все больше напоминают диких.