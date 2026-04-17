- Украина
Из-под границы России эвакуировали волка с посттравматическим синдромом
Бедный волк из-за атак государства-агрессора ежедневно вынужден был переживать постоянные взрывы вокруг, страх и безысходность.
Защитники животных эвакуировали из Сумской области волка Байка, который жил в тесном вольере под самой границей с Россией. Кроме воспаления кожи, ушей и многочисленных проблем с внутренними органами, он имеет еще и тяжелый посттравматический синдром.
Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.
Зоозащитники отметили, что бедный волк ежедневно вынужден был переживать постоянные взрывы вокруг, страх и безысходность, ведь ни убежать, ни спрятаться он просто не имел возможности.
По их словам, проблемы с физическим здоровьем животного еще можно как-то решить, но проблемы с психическим здоровьем часто требуют лет восстановления.
«Обострение мы заметили несколько дней назад, после того, как над нашим Центром пролетал самолет. Байк так испугался гула самолета, что забился в угол вольера и трясся там до вечера, ни на что не обращая внимания. Вот такие последствия войны и человеческой жестокости», — говорится в сообщении.
В Центре отметили, что лечение Байка будет очень сложным и длительным и потребует отсутствия раздражителей и стрессовых факторов, чего, к сожалению, защитники животных обеспечить не могут, пока идет война.
Напомним, ученые выяснили, что война в Украине запустила обратную эволюцию собак. За короткий, по историческим меркам, период бывшие домашние животные все больше напоминают диких.