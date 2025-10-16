- Дата публикации
-
- Украина
Из-под обломков — тихое скуление: в Доброполье пес выжил после авиаудара и дождался спасателей
В Доброполье чрезвычайники спасли собаку из-под руин после атаки РФ.
В городе Доброполье Покровского района Донецкой области после авиаудара по частному сектору спасатели извлекли из-под завалов собаку породы далматин.
Об этом рассказали сами спасатели ГСЧС.
Они продолжали осматривать разрушенные дворы вражеским ударом, когда услышали тихую скаулку. Под грудой кирпича и обгоревших досок обнаружили раненую собаку.
Животное было покрыто пылью, испугано, но живо. Спасатели осторожно вытащили ее из-под завалов.
«Собака прижималась к своему спасителю, словно понимая, что ему вернули жизнь», — говорится в сообщении.
После спасения животное передали соседям, опознавшим в нем свою любимицу.
В ГСЧС отметили, что подобные истории напоминают о том, что даже среди войны и разрушений каждая жизнь имеет значение, и за нее следует бороться.
Напомним, ранее в Донецкой области спасатели вытащили котика из-под завалов, который двое суток находился на грани жизни.
Там после очередного вражеского удара была разрушена жилая пятиэтажка.