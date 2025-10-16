Под грудой кирпичей и обгоревших досок, среди развалин дома, пряталась собака

В городе Доброполье Покровского района Донецкой области после авиаудара по частному сектору спасатели извлекли из-под завалов собаку породы далматин.

Об этом рассказали сами спасатели ГСЧС.

Они продолжали осматривать разрушенные дворы вражеским ударом, когда услышали тихую скаулку. Под грудой кирпича и обгоревших досок обнаружили раненую собаку.

Чрезвычайники осторожно достали животное из-под обломков

Животное было покрыто пылью, испугано, но живо. Спасатели осторожно вытащили ее из-под завалов.

«Собака прижималась к своему спасителю, словно понимая, что ему вернули жизнь», — говорится в сообщении.

После спасения животное передали соседям, опознавшим в нем свою любимицу.

В ГСЧС отметили, что подобные истории напоминают о том, что даже среди войны и разрушений каждая жизнь имеет значение, и за нее следует бороться.

Напомним, ранее в Донецкой области спасатели вытащили котика из-под завалов, который двое суток находился на грани жизни.

Там после очередного вражеского удара была разрушена жилая пятиэтажка.