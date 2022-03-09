Из-под обстрелов в Волновахском районе эвакуировали 150 человек: фото

Многие потеряли свои дома, которые полностью разрушили русские наемники своими обстрелами.

Из сел Волновахского района Донецкой области эвакуировали 150 жителей.

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Об этом сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Вместе с представителями Донецкой областной военной администрации и ГСЧС полицейские организовали безопасный выезд для людей, находившихся под обстрелами российской армии. Спасены около 150 жителей", — говорится в сообщении.

Прежде всего полиция эвакуировала женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью и раненых.

"Многие люди потеряли свои дома, которые полностью разрушены в результате обстрелов оккупантов. Жителей забрали из пункта сбора, куда они добрались самостоятельно. Также во всех поселках полиция подбирала людей, которые стремились покинуть зону обстрелов. Полиция пытается спасти жизнь наибольшего количества людей", — рассказали в полиции.



Сейчас эвакуированы люди в безопасности. Их поселяют и снабжают вещами первой необходимости. Спасенных расселяют как в Донецкой области, так и организуют их переезд в другие регионы Украины.

Напомним, из Бучи и Гостомеля Киевской области сегодня, 9 марта, где было договорено о гуманитарном коридоре для мирных людей, эвакуировать жителей невозможно, поскольку российские военные не дают проехать колоне.