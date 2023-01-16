Из-под завалов дома в Днепре вытащили клетку с шиншиллой: что произошло с хозяйкой животного

Под завалами дома в Днепре, разрушенного российской ракетой, была найдена клетка с шиншиллой.

О находке сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Грустный, но спасенный житель дома 118 из жилого массива Победа. Был найден под завалами, клетка цела. Будет передан Жовтневый райотдел. Владельцы могут обратиться и забрать. Дай бог, что они были живы и здоровы", — отметил Лысенко.

В комментариях откликнулись родственники владелицы животного. Владелицей оказалась жительница 35 квартиры Ирина Спесивцева.

"Шиншилла моей сестры. Зовут Сеня. Сестру зовут Ирина Спесивцева. Жива. Все будет хорошо", — сообщил брат женщины Дмитрий Спесивцев.

Впоследствии он уточнил, что животное уже забрали.

Напомним, российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сейчас в списке погибших – 40 человек. Среди них три ребенка. В частности, 15-летняя Мария Лебедь.

Также сиротами остались двое детей. В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали своих родителей у дома на улице. В настоящее время дети находятся в больнице.

В одной из квартир вся семья была дома при взрыве. В день трагедии родственники собрались год спустя разлуки в связи с полномасштабной войной. Дети приехали к родителям из Одессы по выходным. Их судьба до сих пор неизвестна

ТСН.ua собрал первые сведения о жертвах ракетного удара и именах погибших, которые известны сейчас.

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