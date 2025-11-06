ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Из-под завалов дома в Камянском на Днепропетровщине достали тело мужчины

Атака россиян унесла жизни одного человека, еще восемь пострадали. Аварийно-спасательные работы завершены.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар российских дронов по Днепропетровщине

Удар российских дронов по Днепропетровщине / © Днепропетровская областная государственная администрация

Из-под завалов дома в Камянском на Днепропетровщине извлекли тело мужчины.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА в Telegram.

«Из-под завалов дома в Камянском достали тело мужчины. Искренние соболезнования родным погибшего. Атака россиян унесла жизни одного человека. Еще восемь — пострадали», — сообщил в. о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

В больницах остаются четыре человека, получившие ранения из-за атаки на Каменское. 30-летняя пострадала, к сожалению, «трудная». Остальные в состоянии средней тяжести.

Рядом повреждения получили еще несколько домов. На месте наводят порядок коммунальные службы. Работают полиция, благотворители, мобильный ЦНАП, пункт несокрушимости. Специалисты фиксируют ущерб. Принимают заявления о поврежденном имуществе, оформляют документы, выдают строительные материалы и горячее питание. Шесть человек нуждались в расселении. Их разместили в общежитии.

Чиновник отметил, что аварийно-спасательные работы завершены.

Ранее мы писали о том, что враг массированно атаковал город Камянское в Днепропетровской области беспилотниками. Это произошло в ночь на 6 ноября. Пострадали восемь человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены авто. Повреждена инфраструктура, транспортное предприятие.

Дата публикации
Количество просмотров
23
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie