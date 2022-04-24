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Из-под завалов после ракетных обстрелов в Одессе удалось спасти двух человек

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Из-под завалов после ракетных обстрелов в Одессе удалось спасти двух человек

Facebook/Оперативное командование "Юг"

На месте инцидента продолжаются спасательные работы.

23 апреля с 14 до 15 часов по Одессе был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации ТУ-95 России по направлению Каспийского моря.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

  • 3 из 8 ракет, а также 2 вражеских беспилотных наводчика были сбиты силами противовоздушной обороны.
  • Есть попадание в объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом с мирными жителями и кладбище.
  • В результате попадания ракеты между 4 и 5 этажом здания произошел пожар площадью около 220 кв. м.
  • Все ответные службы были привлечены для реагирования по результатам ударов. Пожар спасательными службами оперативно ликвидирован. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа следственного управления ГУНП в Одесской области.
  • Сейчас известно о гибели 8 человек, среди которых ребенок, пострадало 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек.
  • От ГСЧС привлечены 96 человек и 18 единиц техники. Работы продолжаются. Информация по пострадавшим уточняется.

На других пострадавших объектах нет.

Напомним, что ранее на Одесщине украинские воины сбили две летавшие в направлении порта российские крылатые ракеты.

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