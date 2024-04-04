Из-под завалов в Харькове спасатели достали живого мужчину — соцсети

В Харькове идет спасательная операция.
Из-под завалов в Харькове после атаки беспилотников спасатели извлекли живого мужчину.
Об этом говорится в сообщении местных пабликов в социальных сетях.
Пожилой гражданский мужчина был в сознании, способен общаться со спасателями и медиками.
Напомним, что в Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.
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