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Из-под завалов в Харькове спасатели достали живого мужчину — соцсети

Из-под завалов в Харькове спасатели достали живого мужчину — соцсети

В Харькове продолжают спасать людей / Фото: из соцсетей

В Харькове идет спасательная операция.

Из-под завалов в Харькове после атаки беспилотников спасатели извлекли живого мужчину.

Об этом говорится в сообщении местных пабликов в социальных сетях.

Пожилой гражданский мужчина был в сознании, способен общаться со спасателями и медиками.

Напомним, что в Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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