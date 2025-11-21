Из-под завалов в Тернополе извлекли тела женщины и двоих детей: количество жертв стремительно возросло (фото)

Последствия удара по дому в Тернополе / © Associated Press

В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки, куда попала российская ракета, тела еще трех человек. Число погибших возросло до 31 человека. Среди них – шестеро детей.

Об этом сообщили в ГСЧС и Национальной полиции.

"По состоянию на 12:00 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двоих детей", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Кроме того, 94 человека пострадали. По данным спасателей, без вести пропавшими считают 13 человек. Идет идентификация погибших.

Дом, в который ударила ракета РФ 19 ноября. / © Национальная полиция Украины

Продолжаются третьи сутки аварийно-изыскательских работ в Тернополе.

Напомним, третьи сутки в Тернополе продолжаются поисково-спасательная операция на месте разрушенной многоэтажки на улице Стуса. Под обломками до сих пор ищут многие. Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне пятого-шестого этажей.

Заметим, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в Тернополе сгорело заживо 19 человек.