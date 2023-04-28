Из-под завалов в Умани извлекли тело еще одного ребенка: количество погибших возросло до 23 человек

Еще 18 человек получили ранения в результате ракетного удара.
В результате ракетного удара российскими войсками по девятиэтажке в Умани Черкасской области, число погибших возросло до 23 человек.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Сообщается, что по состоянию на 19:00 из-под завалов извлекли тела 23 погибших, среди которых 4 ребенка.
"Из-под завалов многоэтажки в Умани достали тело ребенка, сообщили в МВД. По состоянию на 19:00 количество погибших возросло до 23, среди них четверо детей", — говорится в сообщении.
Еще 18 человек пострадали в результате ракетного удара, из которых 9 человек находятся в больнице.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия в ночь на 28 апреля снова устроила террор сразу нескольким украинским городам. Под прицелом оказались Днепр, Умань и Киевщина.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ночного ракетного удара по Умани Черкасской области погибли двое детей, которых невозможно узнать. Судьба их родителей до сих пор неизвестна.
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