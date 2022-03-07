Из-под завалов Винницкого аэропорта извлечены тела 9 человек

Продолжаются поиски еще одного человека.

Спасатели продолжают разбирать завалы аэропорта в Виннице. Уже удалось достать 15 человек.

Об этом сообщает "Суспільне".

Из-под завалов админздания на территории винницкого аэропорта спасатели достали пятнадцать человек. Девять из них погибли. А это пять гражданских и четыре военных.

Продолжаются поиски еще одного человека.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.