Волонтер Берлинская объяснила, как две украинские компании помогали Ирану получать компоненты для оружия

Российский беспилотник / © MIL.IN.UA

Инцидент с украинскими компаниями, способствовавшими поставке компонентов для вражеских дронов, свидетельствует о критических пробелах в отечественной системе экспортного контроля и финансового мониторинга. Об этом заявила украинская волонетрка, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская.

Об этом она написала в сообщении в Facebook.

Стало известно о шокирующей схеме, разоблаченной Министерством финансов США (OFAC): две украинские компании — ООО «ГК ИМПЕРАТИВ УКРАИНА» (Харьков) и ООО Экофера (Киев) — были включены в санкционные списки при содействии Ирану в приобретении электронных компонентов для производства военных. «Шахед».

Никто их не замечает и не закрывает. Месяцами, а может и годами. И буквально сегодня США вводят санкции, чем делают их известными. Одна фирма зарегистрирована в Киеве, одна в Харькове. Да, вы все правильно прочитали — фирмы из Киева и Харькова снабжают компонентами, чтобы бомбили Киев и Харьков», — прокомментировала Мария Берлинская.

Суть схемы и роль украинских компаний

Как рассказала Мария Берлинская, по данным Министерства финансов США, в период 2021–2023 годов эти юридические лица использовались иранским агентом по закупкам Бахрамом Табиби как «прокладки» для приобретения и транзита авиационно-космических электронных компонентов.

«Согласно обнародованной информации Министерства финансов США, указанные компании выполняли функции подставных структур, зарегистрированных на территории Украины и имеющих формально корректную корпоративную документацию, но демонстрировавших внешнеэкономическую активность, не соответствующую задекларированным видам деятельности. Из-за этих структур осуществлялось приобретение индикаторов положения, магнитометров и других элементов инерциальных навигационных систем, международно классифицируемых как товары двойного назначения», — отметили в сообщении.

Как известно из сообщения Марии Берлинской, компоненты поступали от поставщиков из стран ЕС и Азии, импортировались в Украину под видом «электронного оборудования» или «сенсорных модулей». После этого товар реэкспортировался в посреднические юрисдикции, такие как ОАЭ, Турция и Армения, используя обычную таможенную документацию, которая не вызывала подозрений.

«Прямые отправления в Иран с территории Украины не зафиксированы; дальнейшее перемещение осуществляли посреднические хабы для доставки компонентов в Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящее военные самолеты и беспилотные летательные аппараты серии Ababil», — отметила Мария Берлинская.

Следственные действия США установили, что обе украинские компании демонстрировали признаки транзитно-прокси-узлов закупок: минимальный штат, отсутствие производственных мощностей и непропорционально высокий объем внешнеэкономических операций по сравнению с задекларированным функционалом.

Почему схема была разоблачена США, а не Украиной?

Как пояснила волонтер и общественный деятель Мария Берлинская, обнаружение этой схемы стало возможным благодаря мощным финансово-разведывательным инструментам американских органов. США имеют доступ к:

SWIFT-мониторинга

Инвойсов из турецких/арабских банков

Таможенных баз нескольких стран

SIGINT (перехват)

Финансовые потоки в третьих странах

По мнению волонтера, украинская система контроля, вероятно, оказалась настолько слабой и перегруженной, что иранская сеть могла работать незамеченной.

«Украина могла даже не знать, куда дальше шли компоненты. Нет доказательств, что украинские агентства „знали и разрешили“. Но есть доказательства, что система контроля была настолько слаба и перегружена, что иранская сеть могла работать незамеченной», — написала волонтер.

Последствия и потребность в расследовании

Введение санкций OFAC сделало деятельность компаний «ГК ИМПЕРАТИВ УКРАИНА» и «Экофера» публичной. Этот факт вызвал большой резонанс в обществе, требующем немедленного установления владельцев, руководителей и сотрудников этих фирм для полного расследования их роли в международной сети поставок оружия, используемого против Украины.

«Пожалуйста из под земли найдите владельцев, сотрудников и сделайте их знаменитыми. Фестиваль феерического пиздеца весело продолжается», — прокомментировала Мария Берлинская.

Напомним, две компании, зарегистрированные в Украине, попали под американские санкции из-за поддержки производства Ираном баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности под санкции попали 32 физических и юридических лица, в том числе компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины.

Ранее сообщалось, что Австралия, официально прекратившая покупку российского топлива после вторжения РФ в Украину, с 2023 года фактически импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.