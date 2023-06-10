Из поезда в десантно-штурмовые войска: в Одессе музыкантам вручили повестки на вокзале

В Одессе, в районе железнодорожного вокзала, 9 июня музыкантов киевской группы Junket задержали сотрудники территориального центра комплектования и после прохождения врачебной комиссии сказали, что отправят в элитную часть десантно-штурмовых войск.

Об этом рассказал один из участников Дмитрий Сазонов.

По его словам, парни из Junket приехали играть благотворительный концерт в Одессу для сбора средств для пострадавших жителей Херсона. Однако почти сразу после приезда их забрали в военкомат, где они даже успели пройти врачебную комиссию.

"Сошли с поезда, перешли дорогу от вокзала, перед нами сразу появился патрульный и попросил документы, почему-то удивился, что мы из Киева и с концертом (мы ему сказали о цели нашего визита), почему-то сравнил нас с одесскими клубами вроде" Ибицы" и сказал что в стране война, а мы здесь со своей музыкой…"Наши ребята гибнут, а вы здесь веселитесь". Через секунду появились представители ТКЦ (возможно). Люди в военной форме, еще раз проверили наши данные. У меня есть документ об отсрочке, поэтому мне сказали "этот нам не интересный", могу идти по своим делам, а ребят настойчиво пригласили пройти к автобусу, который отвезет их на сверку", – рассказал Дмитрий.

По его словам, парней заверили, что эта процедура займет полчаса.

"Потом связь с пацанами исчезла, как оказалось у них забрали телефоны. Хорошо, что у меня есть одесские друзья. Они помогли их найти. Нам удалось передать им немного еды, воды, сигарет и понять ситуацию", — говорит Сазонов.

По словам музыкантов, их телефоны изъяли, и они уже прошли ВЛК. Им сказали, что они – совершенно здоровы. В ТЦК их продержали до 19:00.

"Потом отдали телефоны и сказали, что через пол часа выезжают на обучение в элитную часть десантно-штурмовых войск", — рассказал лидер Junket.

"Музыканты, как и другие работники культуры, никак не получают привилегии, или какие-то дополнительные преимущества. Такие же люди, как и все. Имеют права и обязанности перед государством, но... государство должно отвечать взаимностью, правда? От этой истории остается горький осадок. Все знают, по слухам и некоторым фактам, как работают одесские ТЦК. Не время, конечно, для таких заявлений , но всплывают в памяти и имения в Испании и дорогие автомобили, и тому подобное. Это все неправильно и так не должно быть в стране, стремящейся быть в доме европейских ценностей… У пацанов даже нет, извините, элементарных предметов гигиены с собой. Ни зубной щетки, ни трусов, ни носков. Я просто хочу объяснить эту ситуацию, потому что эти совковые подходы нужно менять, мы делали, делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы ускорить наш переход к цивилизованному миру", — говорится в сообщении.

Напомним, в ровенском ТЦК прокомментировали скандал с повесткой 8-летнему ребенку.

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