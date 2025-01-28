Из Польши принудительно вернули в Украину двух мужчин: что случилось

В Польше задержаны украинцы. Им на 10 лет запретили въезд в Шенгенскую зону.
В Польше заявили, что принудительно вернули в Украину двух мужчин, освободившихся из мест лишения свободы.
Об этом пишет польская Пограничная служба.
В Польше сообщили, что сотрудники пограничной службы в Ополе задержали двух украинцев, вышедших из тюрем в Стшельце Опольское и Нисе. Один из них отбывал наказание за вождение в нетрезвом состоянии и управление грузовиком без прав, а другой – за хранение наркотиков.
Обоим приказали вернуться в страну и запретили въезд в Шенгенскую зону на 10 лет.
Мужчин под конвоем уже принудительно доставили на границу с Украиной и передали украинской стороне.
"Иностранцам, нарушающим закон, в Польше нет места", – заявили в пограничной службе Польши.
Напомним, в трех странах Европы могут открыть центры возвращения украинских беженцев.
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