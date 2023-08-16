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Из порта Одессы впервые после прекращения "зернового соглашения" отправилось торговое судно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Из порта Одессы впервые после прекращения "зернового соглашения" отправилось торговое судно

Судно в порту Одессы / Фото: Facebook/Александр Кубраков

Контейнеровоз вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор.

Из порта Одессы впервые с 16 июля, когда Россия в одностороннем пороке вышла из "зернового соглашения", отправилось судно "JOSEPH SCHULTE" (флаг Гонконг). Оно воспользовалось временным коридором для торговых судов.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" вышел из порта Одесса и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины. 16 августа 2023 контейнеровоз, который находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк на Босфор", — говорится в его сообщении.

На борту – более 30 тыс. тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Как отметил Кубраков, коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6, временные маршруты движения гражданских судов в/из Черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года.

"Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO). Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции", — проинформировал министр.

Напомним, в ночь на 16 августа россияне ударили дронами по Одесщине.

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Дата публикации
Просмотры
443
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