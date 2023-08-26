Из порта Одессы вышло второе грузовое судно после срыва РФ "зернового соглашения"

В Украине заявляют, что "зерновой коридор" может заработать без Москвы.

Из порта Одессы в субботу, 26 августа, вышло второе судно после прекращения РФ " зернового соглашения " — балкер PRIMUS.

Об этом сообщил в Сети руководитель проекта "Институт Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

Отмечается, что судно стало вторым, вышедшим из порта Одессы после остановки "зернового соглашения".

Балкер прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

"Судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия – 27 августа", — рассказал Клименко.

Первое судно, которое воспользовалось временным транспортным коридором после выхода страны-агрессорки России из "зернового соглашения", пересекло турецкий пролив Босфор и прибыло в Стамбул.

Срыв "зернового соглашения"

Напомним, в июле 2023 года российский режим начал заявлять, что он больше не согласится на продление зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия по этому договору с Турцией.

Западные медиа сообщают об очередном " китайском" предупреждении Анкаре, которая продолжает помогать Москве обходить санкции с помощью схем двойного экспорта.

В то же время в Украине заявляют, что "зерновой коридор" может заработать без участия Москвы.

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