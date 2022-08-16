Из портов Одессы вышло еще пять судов с украинским зерном

Во вторник, 16 августа, из двух портов Одессы вышли еще пять судов с украинским зерном.
Два судна вышли из "Южного" порта, еще три — из "Черноморска".
Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"Всего из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов, два из "Южного" и три из "Черноморска", — говорится в сообщении.
Также сегодня совместный координационный центр проинспектирует четыре судна, которые отправятся в украинские порты.
Напомним, первое судно с украинским зерном, зафрахтованное ООН для жителей Африки, 15 августа отправилось из порта "Южный" в Одесской области.
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