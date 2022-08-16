Из портов Одессы вышло еще пять судов с украинским зерном

Во вторник, 16 августа, из двух портов Одессы вышли еще пять судов с украинским зерном.

Два судна вышли из "Южного" порта, еще три — из "Черноморска".

Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Всего из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов, два из "Южного" и три из "Черноморска", — говорится в сообщении.

Также сегодня совместный координационный центр проинспектирует четыре судна, которые отправятся в украинские порты.

Напомним, первое судно с украинским зерном, зафрахтованное ООН для жителей Африки, 15 августа отправилось из порта "Южный" в Одесской области.

Зафрахтованное ООН первое судно с украинским зерном отправляется в Эфиопию

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