Из портов Украины вышли 12 судов с агропродукцией – мининфраструктуры

Продовольствие будет доставлено в страны Африки, Азии и Европы.
В понедельник, 31 октября, с украинских портов гуманитарным коридором вышли 12 судов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.
Отмечается, что ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября.
"Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН. Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы".
Согласно предложению Объединенного Координационного Центра, представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители Российской Федерации также были проинформированы.
"Зерновая сделка"
В субботу, 29 октября, Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения " после взрывов во временно оккупированном Севастополе.
В ООН заявили, что ведут переговоры с российскими официальными лицами.
Позже в России заявили о готовности заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.
В воскресенье, 30 октября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из порта Украины не смогло выйти судно с пшеницей, предназначенной для жителей Эфиопии, из-за блокирования "зернового коридора" Россией.
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