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Из портов Украины вышли еще четыре судна с агропродукцией

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Из портов Украины вышли еще четыре судна с агропродукцией

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Груз доставят в страны Африки, Азии и Европы.

В среду, 28 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли четыре судна. На их борту 115 тысяч тонн с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Среди этих судов – MAGNUM FORTUNE, который перевозит 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеша, и ALMERAY с 32,4 тыс. тонн кукурузы для Ливии.

Почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов из 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.

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