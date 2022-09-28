Из портов Украины вышли еще четыре судна с агропродукцией

Груз доставят в страны Африки, Азии и Европы.
В среду, 28 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли четыре судна. На их борту 115 тысяч тонн с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Среди этих судов – MAGNUM FORTUNE, который перевозит 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеша, и ALMERAY с 32,4 тыс. тонн кукурузы для Ливии.
Почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов из 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.
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