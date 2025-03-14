Из последней стали Азовстали: Укрпочта представила уникальную марку

Главным изображением марки стало здание Драматического театра, на которое 16 марта 2022 года российские кафиры сбросили две сверхмощные авиабомбы, несмотря на большую надпись «ДЕТИ» у входа.

«Именно сегодня, когда продолжаются международные переговоры, эта марка как никогда своевременно напоминает о подвиге нашего народа и о том, что Мариуполь и Донбасс – это Украина. На марке вы видите то, что было и стало с Мариуполем: сначала счастливый украинский город, потом руина, которую принес оккупант. Благодарю всех, кто помогал нам в этом выпуске. Уверен, что все мариупольцы смогут приобрести эту марку по всему миру», – рассказал Игорь Смилянский, генеральный директор АО Укрпочта.

Особенностью этого выпуска является покрытие марок частицами стали, изготовленной на комбинате Азовсталь Группы Метинвест в Мариуполе. После начала полномасштабной агрессии РФ «Азовсталь» из комбината превратился в крепость, ставшую последней линией обороны ВСУ в городе. Именно эту сталь из последней продукции цеха Азовсталь передал Метинвест для изготовления марки.

“Для нас Мариуполь – особое место. Два крупных металлургических комбината «Метинвеста» – им. Ильича и Азовсталь – это наши ключевые инвестиционные проекты в городе, которые во время обороны превратились в крепости для украинских воинов. Мы дали себе слово, что будем поддерживать проекты, напоминающие миру о Мариуполе и его героической обороне. Память – это поступки, это действия. Именно поэтому мы взяли на себя полную поддержку защитников Мариуполя – этим занимается наш проект «Сердце Азовстали». Мы делаем все возможное для возвращения защитников города и из плена, и в максимально полную жизнь. Мы верим, что рано или поздно все мы встретимся в украинском Мариуполе", – прокомментировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM.

Тираж марки – 400 000 экземпляров, а вместе с ней выпущено 25 000 художественных конвертов и карт. Также Укрпочта представила почтовый блок с двумя марками номиналом W, который выпущен лимитированным тиражом в 6000 экземпляров с Сертификатом подлинности.

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в почтовом маркете.