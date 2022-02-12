Из последних сил затормозил: в Днепре водитель автобуса с пассажирами потерял сознание за рулем и впал в кому

Из последних сил затормозил: в Днепре водитель автобуса с пассажирами потерял сознание за рулем и впал в кому

До того как потерять сознание, мужчина успел затормозить.

В Днепре во время работы на маршруте стало плохо водителю 158-й маршрутки. Мужчина успел затормозить и потерял сознание. Сейчас он находится в коме.

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Об этом сообщает "Наш город".

Инцидент произошел вчера, 11 февраля, в Днепре. Во время движения водитель маршрутки потерял сознание. До этого он успел затормозить.

"Водитель утром прошел предрейсовый медосмотр, все было хорошо. Давление в норме, трезвое. Во время работы почувствовал себя плохо, остановил машину. Пассажиры вызвали скорую, водителя госпитализировали. По предварительной информации, у него инсульт, он впал в кому. Но врачи говорят, что сегодня его состояние несколько лучше по показателям, чем было вчера. Поэтому есть все шансы, что он выйдет из комы и пойдет на поправку", — рассказали в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.

Напомним, что в Днепре на улице Производственной во время работы на маршруте внезапно скончался водитель маршрутки. В салоне находились пассажиры. Известно, что водителю было 54 года. По словам пассажира, мужчине неожиданно стало плохо за рулем. Он успел совершить экстренное торможение, после чего потерял сознание.

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