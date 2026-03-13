Сергей Гробовой / © Суспільне

Реклама

Жизненный путь жителя Сум Сергея Гробового похож на сюжет приключенческого фильма: получение юридической профессии, дипломатическая служба в посольстве Кувейта и судьбоносная встреча с будущей супругой из Пекина. Однако сейчас его жизнь выглядит совсем иным: в шесть утра он начинает свой рабочий день как дворник. Сам Сергей в такой смене деятельности видит только плюсы: говорит, что работа под открытым небом и ежедневная коммуникация с горожанами доставляют ему настоящее удовольствие.

Историю сумского дворника-полиглота рассказывает Суспыльне.

«Мой рабочий день начинается в 6:00, а заканчивается когда как: может в 17:00, может в 18:00. Выходных нет», — объясняет мужчина.

Реклама

Будни сумского коммунальщика

Сергея Гробового каждый день можно увидеть в центральной части Сум — он заботится о чистоте улиц и о комфорте и уюте горожан.

«В мои обязанности входит зимой уборка снега, надо долбить лед, чтобы люди не упали. А летом я садовник, весной сажаю цветы, овощи, помогаю старушкам бабушкам», — говорит дворник.

Сергей Гробовой на работе / © Суспільне

Полиглот на дипломатической службе

Сергей рассказывает: родился в Сумах. Его дедушка — кореец, поэтому культура и язык этой страны среди интересующих мужчину. Учился в школе №4. Был старшим ребенком в семье и начал работать с 14 лет, чтобы помочь маме. Окончил Херсонский факультет Запорожского юридического института, поэтому разбирается в истории и правоведении. Рассказывает: раньше работал охранником в киевском метро, и вдруг появилась новая работа.

«Пришел высокий черноволосый мужчина, начал что-то спрашивать, слово за слово, он сказал: „У нас есть вакансия в посольстве Кувейта, приди на собеседование к послу“», — вспоминает мужчина.

Реклама

Так Сергей получил должность работника хозяйственного отдела в консульстве, а также помогал послу с бытовыми делами. Когда в Украине сменился посол, Сергей вернулся в Сумы и начал работать дворником.

«Нравится на воздухе, нравится общаться с людьми, доставлять им удовольствие. Если чисто — они благодарят меня за труд».

Интернациональная любовь

Убирая улицы, рассказывает Сергей, познакомился со своей женой. Вместе с Лизой, приехавшей из Пекина на учебу, в августе 2025 года была создана интернациональная семья.

Сергей и Лиза / © Суспільне

«Убирал на Октябрьской, сейчас Покровская, и увидел — две красавицы стоят. По-китайски сказал „Нихао“, потому что я полиглот, восемь языков знаю. I can speak English… Также на польском говорю, немецком, арабском», — говорит Сергей.

Реклама

Лиза / © Суспільне

«Когда я только приехала, видела его. Он не стеснялся, поздоровался со мной, и я: „О!“. Мы немного познакомились, общались. Я узнала, что он тоже любит языки и любит общаться», — вспоминает Елизавета.

Сергей и Лиза любят читать, особенно украинских классиков, смотрят фильмы, любят музыку. Часто, рассказывают супруги, посещают сумскую филармонию. На днях Сергею вручили там грамоту за популяризацию заведения и культуры. Также супруги постоянно совершенствуют знание языков.

«Сначала английский в школе изучал, но не видел смысла. А когда приехали американские миссионеры-христиане, начал общаться и мог только сказать, что меня зовут Сергей. Стало стыдно — и через полгода изучил средний уровень, мог свободно общаться с ними», — объясняет мужчина.

Сергей и Лиза / © Суспільне

Сергей говорит: знакомит жену с украинской культурой. Лиза любит носить украинские платки и обожает местные блюда.

Реклама

«Я всегда ела „химию“ на Родине. Вкуснее всего — суп, борщ, харчо, пельмени, вареники и молоко», — говорит жена Сергея.

Общественное признание: позитив, выходящий за пределы работы

Арт-дворик на Воскресенской — одно из мест, где Сергей регулярно поддерживает чистоту.

«Он очень оригинален. В нем есть нечто столь необычное для типичного сорванца. Но это необычно акцентируется у него на добре. Когда я общался с ним — он с таким хорошим посылом, я ценю и удивляюсь этому. Сергей много нам во дворе убирает, но для него главное не сделать работу, он всегда оставляет после себя позитив», — говорит местный житель Сергей Гуцан.

«Частенько я эту пару вижу в филармонии, они вместе сидят, очень интересные, веселые. Я не знал, что Елизавета из Китая. Очень приятная пара, и всегда их тепло встречают в филармонии», — говорит местный житель Сергей Замченко.

Реклама

Литературно-музыкальная мера для переселений / © Суспільне

Место, где тоже часто можно их встретить, говорят супруги, это благотворительный фонд «Каритас».

На фото — литературно-музыкальное мероприятие для переселенцев, в котором Сергей и Лиза приняли участие.

Сергей и Лиза / © Суспільне

«Раньше он был на локации по ул. Ярослава Мудрого, потом пришел к нам около года назад. Сказал, что он хочет помогать любой работой. Помогал с уборкой листьев, помогал организовывать разные мероприятия, рассказал, что у него талантливая жена, которая тоже может оказывать помощь. Они присоединялись, когда мы писали Всеукраинский диктант, организовывали разные культурные мероприятия о Китае», — отмечает специалист БФ «Каритас Сумы» Ирина Недбай.

И.о. городского головы Сум вручил Сергею Гробовому нагрудное отличие и благодарность — за весомый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Сум.

Реклама

Ранее мы писали о 63-летнем китайском дворнике, который начал заниматься балетом всего десять лет назад, и стал живым примером того, что никогда не поздно следовать за своей мечтой.