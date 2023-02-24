"Из Приднестровья были выстрелы": Зеленский рассказал об угрозе для Украины и Молдовы

Глава государства рассказал о доказательствах того, что РФ планировала переворот в Молдове с целью смены руководства страны. Осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции 24 февраля.

"Наша разведка перехватила документ. Я открыто об этом сказал и привез эту информацию в ЕС. И в первое время передал ее Майе Санду. Там есть доказательства, что они хотели сменить руководство государства. Каким образом они могут это сделать? Границ с Молдовой я не вижу. То есть будет высадка [десанта]. Мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке Кишинева. Вот что происходит", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне могут развивать провокации в этом направлении.

"Сейчас они вбрасывают, что на контактной линии Приднестровья и Украины есть какие-то недоразумения. Мы видим, что там есть выстрелы. Они закидывают информацию, что Украина собирается зайти на территорию Транснистрии. Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и мы считаем, что территория Приднестровья - это территория независимого государства Молдовы. И они провоцируют постоянно", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины, россияне стремились спровоцировать украинцев на этом направлении.

"Я говорил, чтобы Молдова думала о том, как решить этот вопрос. Это плохая ситуация. Это было в начале войны. Они действовали с разных сторон, провоцировали, вели информационную и гибридную войну. Поэтому я считаю, что Россия будет добиваться каких-то успехов. Ракета пересекла воздушное пространство Румынии. То есть они постоянно будут делать такие шаги. Такие возможности желательно предупреждать усилением оружия, санкциями", - сказал Зеленский.

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