Из Рады может уйти еще один нардеп: комитет поддержал заявление о сложении мандата

Регламентный комитет Верховной Рады одобрил заявление народного депутата Дарьи Володиной о досрочном прекращении ее полномочий. Окончательное решение должно быть принято парламентом во время голосования в сессионном зале.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение по Володиной должен поддержать парламент

По словам Железняка, для вступления в силу решения необходимо не менее 226 голосов народных депутатов. Только после этого постановление о сложении мандата будет официально утверждено.

«Дарья Володина - моя коллега по Комитету. Избрана по общему списку Слуги народа, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет», — отметил Железняк.

В настоящее время дата рассмотрения вопроса в сессионном зале не уточняется.

Ранее ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Колесник. Решение было принято во время голосования в сессионном зале парламента. Основанием для этого стало заявление депутата о сложении мандата, которое она подала ранее. Колесник была избрана в Верховную Раду от партии «Слуга народа». После принятия решения ее полномочия как народного депутата были официально прекращены.