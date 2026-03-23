ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Из Рады может уйти еще один нардеп: комитет поддержал заявление о сложении мандата

Скоро парламент может принять решение о прекращении депутатских полномочий Дарьи Володиной.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ВР

ВР / © Getty Images

Регламентный комитет Верховной Рады одобрил заявление народного депутата Дарьи Володиной о досрочном прекращении ее полномочий. Окончательное решение должно быть принято парламентом во время голосования в сессионном зале.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение по Володиной должен поддержать парламент

По словам Железняка, для вступления в силу решения необходимо не менее 226 голосов народных депутатов. Только после этого постановление о сложении мандата будет официально утверждено.

«Дарья Володина - моя коллега по Комитету. Избрана по общему списку Слуги народа, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет», — отметил Железняк.

В настоящее время дата рассмотрения вопроса в сессионном зале не уточняется.

Ранее ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Колесник. Решение было принято во время голосования в сессионном зале парламента. Основанием для этого стало заявление депутата о сложении мандата, которое она подала ранее. Колесник была избрана в Верховную Раду от партии «Слуга народа». После принятия решения ее полномочия как народного депутата были официально прекращены.

Дата публикации
Количество просмотров
394
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie