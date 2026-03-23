Из Рады может уйти еще один нардеп: комитет поддержал заявление о сложении мандата
Скоро парламент может принять решение о прекращении депутатских полномочий Дарьи Володиной.
Регламентный комитет Верховной Рады одобрил заявление народного депутата Дарьи Володиной о досрочном прекращении ее полномочий. Окончательное решение должно быть принято парламентом во время голосования в сессионном зале.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Решение по Володиной должен поддержать парламент
По словам Железняка, для вступления в силу решения необходимо не менее 226 голосов народных депутатов. Только после этого постановление о сложении мандата будет официально утверждено.
«Дарья Володина - моя коллега по Комитету. Избрана по общему списку Слуги народа, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет», — отметил Железняк.
В настоящее время дата рассмотрения вопроса в сессионном зале не уточняется.
Ранее ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Колесник. Решение было принято во время голосования в сессионном зале парламента. Основанием для этого стало заявление депутата о сложении мандата, которое она подала ранее. Колесник была избрана в Верховную Раду от партии «Слуга народа». После принятия решения ее полномочия как народного депутата были официально прекращены.