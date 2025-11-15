ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Из реабилитационного центра в Хмельницкой области сбежали два льва - подробности

Два льва покинули территорию реабилитационного центра.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото / © iStock

В Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных сбежали два льва. По предварительным данным, животные смогли покинуть территорию заведения из-за внешнего вмешательства — в вольере обнаружили сломанные замки.

Об инциденте сообщает Суспільне Хмельницькій.

Об инциденте сообщил директор заведения Сергей Палехин.

По его словам, побег стал возможным из-за того, что ночью неизвестные лица сломали замки на вольере. «Замки были повреждены, и только утром я это заметил. Из-за этого животные смогли выбраться наружу», — рассказал он.

Одно животное поймали, второй лев продолжает скрываться.

В ГСЧС области уточнили, что к поисковым работам планируют подключить подразделение с беспилотными летательными аппаратами, чтобы быстрее установить местонахождение хищника.

Напомним, ранее мы писали о том, что в частном секторе Хмельницкого завелись шесть львов

Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie