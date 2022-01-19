Из родственников никто не приходит уже месяц: в Днепре спасают мужчину, бросившегося под поезд

Из родственников никто не приходит уже месяц: в Днепре спасают мужчину, бросившегося под поезд

Мужчина находился в коме.

В Днепре в больнице имени Мечникова спасают мужчину, который пытался свести счеты с жизнью и бросился под поезд. В результате он получил тяжелые переломы и травмы, но выжил, и сейчас пришел в себя после комы.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

Он рассказал, что пациента зовут Александр, ему 42 года и он родом из поселка Васильковка. Месяц тому назад он бросился под поезд.

"С рублеными травмами головы, поломанными ребрами, переломом левого бедра, пневмотораксом доставлен в больницу Мечникова. Во время поступления кома II степени. Проведен ряд операций, скелетное вытяжение. Сегодня ровно месяц как он в больнице Мечникова. Пришел в себя, хочет говорить, трахеостома пока не дает такой возможности", — рассказал Сергей Рыженко.

Он добавил, что за все это время пока мужчина находится в больнице, из родных его никто не наведщал и не звонил по телефону. О нем заботится одна из медсестер.

Напомним, что в Днепре в больнице имени Мечникова спасли парамедика, получившего ранения в зоне ООС. Мужчине "сшили" поврежденную артерию.

Читайте также: