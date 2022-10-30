Из России в Беларусь перебрасывают подразделения ВС РФ: среди них немало "кадыровцев"

Из России в Беларусь перебрасывают подразделения ВС РФ.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Российская федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию РБ. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские воины были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

Напомним, что глава ГУР Миннеобороны Кирилл Буданов считает, что в случае потери Херсона РФ может совершить попытку прорыва со стороны Беларуси.

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