Из России в Беларусь перебрасывают подразделения ВС РФ: среди них немало "кадыровцев"

В Беларусь перебрасывают российские войска.
Из России в Беларусь перебрасывают подразделения ВС РФ.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Российская федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию РБ. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские воины были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.
Напомним, что глава ГУР Миннеобороны Кирилл Буданов считает, что в случае потери Херсона РФ может совершить попытку прорыва со стороны Беларуси.
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