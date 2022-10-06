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Из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать в ВС РФ

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Из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать в ВС РФ

Из России массово бегут мужчины призывного возраста.

Их количество уже превысило количество мобилизованных  в ВС РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украине известно количество граждан РФ, которые на сегодняшний день призваны в рамках "частичной" мобилизации.

"Известно, что количество покинувших РФ граждан призывного возраста вдвое превышает количество мобилизованных. Хочу заметить, что в последнее время, после того, как Путин совершил столь большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии", – подчеркнул Данилов.

Напомним, что сотня мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной и устроили мятеж.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1020
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