Из российского плена освободили двух украинских журналистов

Из российского плена вернулись бывший журналист "Эспрессо" Роман Борщ и мариупольский журналист Александр Гудилин, воевавшие в рядах ВСУ.

В понедельник, 30 декабря, из российского плена вернули 189 украинских защитников. В их числе бывший журналист и военный Роман Борщ.

Об этом рассказала его супруга Оксана Борщ в соцсетях.

Фото: Фото из социальных сетей

Морпех и защитник Мариуполя находились в российском плену 33 месяца. За это время Координационный штаб по обращению с военнопленными неоднократно подавал его на обмен, однако Россия постоянно отказывала.

"Ни на секунду не сомневался, что вернусь домой. Слов не хватает. До конца не осознаю, что это происходит... Не верится, что наконец-то дома. Я вот даже сейчас держу руки за спиной... Просто привычка, но надо привыкать к тому, что снова свободный человек", — рассказал Роман.

Украинский защитник был среди защитников Мариуполя. "Роман оборонял Украину с 2018 года, в плен попал в 2022 году после широкомасштабного вторжения, обороняя украинский Мариуполь", — сообщили на странице "Пласт в мире".

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Случилось! ОБМЕН ПЛЕННЫМИ! ПЕРВЫЕ КАДРЫ ВСТРЕЧИ С РОДНЫМИ

Также в результате этого обмена был освобожден еще один журналист Александр Гудилин из Мариуполя, сообщила главная редактор "Сайта города Мариуполя 0629" Анна Мурлыкина.

По данным мариупольского издания 0629.com.ua, Александр Гудилин вступил в ряды территориальной обороны Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения. Служил в составе 107 батальона 109 бригады территориальной обороны. В начале апреля 2022 попал в плен.

Александр Гудилин / Фото: 0629.com.ua

Напомним, что сегодня, 30 декабря, в результате очередного обмена из российского плена удалось освободить 187 военных и двух гражданских.

Безудержные эмоции! 189 украинских военных вернулись из российского плена

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