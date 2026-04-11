Освобожденные из плена гражданские украинцы / © Дмитрий Лубинец facebook

В субботу, 11 апреля, из плена РФ, кроме военных, были освобождены 7 гражданских граждан Украины, которых россияне фактически похитили из своих домов.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Они были лишены свободы без законных оснований, содержались в местах несвободы без суда и следствия», — подчеркнул он.

Украинский омбудсмен уточнил, что в Украину удалось вернуть молодых ребят, преимущественно 2000-х годов рождения. Это жители Харьковской, Киевской, Херсонской, Донецкой областей. Все они незаконно удерживались с 2022 года.

«Всех их без всяких на то оснований похитили из собственных домов, задерживали на блокпостах. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу», — добавил Лубинец.

По его словам, освобожденные из плена гражданские граждане имеют тяжелое психологическое состояние, травмы и болезни. В частности, у одного из них критическое состояние здоровья: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, сожженная кожа из-за пыток.

«Это все — прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Гражданские вообще не должны были быть задержаны, но их похитили, пытали, удерживали как заложников», — подчеркнул омбудсмен.

Дмитрий Лубинец отметил, что над освобождением незаконно удерживаемых гражданских лиц работала переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, работа которой была усилена через переговоры украинского омбудсмена с российской уполномоченной по правам человека Т. Москальковой.

Он заверил, что работа по возвращению гражданских украинцев из российского заключения будет продолжена.

Напомним, 11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семь гражданских граждан, которые находились в неволе с 2022-го.