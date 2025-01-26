Из российского плена — со сломанной ногой: невероятная история побега

По дороге Олега подобрал бежавший из города на автомобиле человек.

Житель Курахово Донецкой области, 58-летний Олег попал в плен, когда город оккупировала российская армия. Убегая от россиян, он выпрыгнул из окна многоэтажки. Несколько суток мужчина добирался на Днепропетровщину со сломанной ногой.

Свою невероятную историю побега он рассказал "Суспільне Донбас".

Олег рассказывает, что с лета, когда начались массированные обстрелы Курахово, он жил в подвале многоэтажки. Говорит, что не хотел выезжать из города, потому что присматривал за своим имуществом и соседским. А потом его дом попал под удар КАБа.

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К тому времени эвакуация из города уже прекратилась. Когда в Курахово появились оккупанты, Олега и его соседку россияне посадили под замок. Чтобы убежать, пришлось выпрыгнуть с окна многоэтажки.

Со сломанной ногой он добрался до заброшенного частного дома и там спрятался. Оттуда ушел, опираясь на найденную в доме швабру.

По дороге Олега подобрал мужчина, бежавший из города на автомобиле. Но когда машина выезжала из Курахово россияне открыли по ней огонь, прострелив три колеса.

Но в конце концов они смогли добраться до украинских военных. Через несколько суток Олегом занялись врачи в одном из медицинских учреждений Днепропетровской области. Выровняли ногу спицами, теперь он учится ходить на костылях.

После лечения мужчина планирует найти работу по специальности, он – электросварщик. А потом хотел бы вернуться на восстановление в освобожденный родной город Курахово.

Напомним, российская армия уничтожила дотла город Часов Яр в Донецкой области. Недавно бои шли за последние кварталы многоэтажек на западе населенного пункта.

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