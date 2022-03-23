Из Рубежного на Луганщине эвакуировали 80 человек - Гайдай

Из Рубежного на Луганщине эвакуировали 80 человек - Гайдай

В Рубежном Луганской области сработал гуманитарный коридор. Благодаря этому удалось эвакуировать 80 человек.

Об этом сообщает в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Мы внимательно следим за ситуацией с безопасностью в каждом населенном пункте, где запланирован вывоз людей. Напряженно в Рубежном, впрочем, эвакуировать удалось всех желающих — 80 местных жителей. Пока их жизни ничего не угрожает — люди автобусом направляются на железнодорожные вокзалы, а далее — в западные регионы страны. Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем», — отметил Гайдай.

Эвакуация из городов и громад Луганщины, по его словам, продолжается.

Гайдай также напомнил согласованные на 23 марта места сбора: